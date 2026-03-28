ウィメンズ・スーパーリーグ（イングランド女子1部）第19節が28日に行われ、エヴァートン・ウィメンとリヴァプール・ウィメンが対戦。選手入場の際、日本女子代表（なでしこジャパン）の選手たちは“ガード・オブ・オナー”でピッチに迎え入れられた。なでしこジャパンは、今月1日から21日にかけて行われたAFC女子アジアカップオーストラリア2026で優勝。2大会ぶり3度目のアジア制覇を成し遂げるとともに、2027年に開催されるFIF