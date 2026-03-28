２８日午後７時１０分頃、青森市幸畑の県道で、車で通りかかった人から「車と人が衝突し、車が現場から走り去った」と１１０番があった。はねられたのは未就学の男児で、同市内の病院に搬送されたが、間もなく死亡が確認された。青森県警は現場の状況から死亡ひき逃げ事件として捜査しており、現場から走り去ったとみられる男性から話を聞いている。発表によると、現場は片側１車線の直線で近くに横断歩道があった。男児は車道
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