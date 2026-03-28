「アルクオーツスプリント・Ｇ１」（２８日、ＵＡＥメイダン）ルガル（牡６歳、栗東・杉山晴）はわずかに及ばず、２着に終わった。勝ったのは地元ＵＡＥのネイティブアプローチ。このレースの日本馬の過去最高成績は昨年のウインカーネリアンの２着だったが、悲願はならなかった。惜しい銀メダルだった。直線芝１２００メートルの一戦。好発から馬場の真ん中を進んだルガルは２、３番手を追走し、中盤を過ぎると、逃げるネイ