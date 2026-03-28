イタリア代表DFフェデリコ・ディマルコがFIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフのボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦に向けて意気込みを示した。28日、イタリアメディア『スカイ』が同選手のコメントを伝えている。イタリア代表は26日、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフのパスA・準決勝で北アイルランド代表と対戦。56分にサンドロ・トナーリが先制点を挙げると、80分にモイーズ・キーンが追加点を奪い、2−0で勝利