お笑いタレントの明石家さんまが２８日深夜放送のＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。奈良県民とシカの?距離感?について証言した。奈良公園にいたと思われるシカが大阪に移動した?迷いジカ?騒動にまつわるネタメールが紹介された時のこと。奈良出身のさんまは「だから『神の使い』とかいろいろ言うけども、教室に入ってきたら叩いちゃダメなんですよ」と学生時代を回想。「授業中入ってきて教科書をバリバリバリバリ