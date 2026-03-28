フェラガモが横浜高島屋店をリニューアルし、ウィメンズとメンズを揃えた新たな空間としてオープン♡洗練されたイタリアのクラフツマンシップを体感できる特別なストアでは、ここでしか手に入らない先行発売アイテムも登場します。上質な空間とともに楽しむショッピングは、まさに特別なひととき。今だけの魅力をぜひチェックしてみてください♪ 新たに生まれ変わる上質空間 横浜高島屋店は、タイムレスなエ