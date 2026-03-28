長野市で土手や畑の下草が焼け、焼け跡から80代の男性が遺体で見つかりました。報告「火事のあった現場です。土手が広い範囲にわたって黒く焼け焦げているのが確認できます」火事があったのは長野市豊野町の土手で、正午すぎ、「休耕田の法面が燃えている」と近くの畑にいた人から消防に通報がありました。土手や、畑の下草などおよそ7700平方メートルが焼け、焼け跡から、近くに住む椚原稔さん（84）が遺体で発見されました。警察