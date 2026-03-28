◆フィギュアスケート▽世界選手権第２日（２６日、チェコ・プラハ＝Ｏ２アリーナ）女子フリーが行われ、ミラノ・コルティナ五輪銀メダルでショートプログラム１位から出た坂本花織（２５）＝シスメックス＝が１５８・９７点、合計２３８・２８点で優勝した。フリー、合計ともに４年ぶりに自己ベストを更新する今季世界最高得点で、浅田真央を超える日本勢最多４度目のＶ。現役最後の試合を有終の美で飾った。千葉百音（２０