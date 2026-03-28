子どもが大好きなコロッケ。頻繁に作ってあげたいのはやまやまだけど、ころもをつけたり、揚げたりと手間がかかりすぎて……。そんなときにぴったりなのが「揚げないカレーコーンコロッケ」！ころものかわりに裏がえした油揚げを使うのでとっても楽チン♪揚げずに焼いて作れるところもうれしいポイントです。中身はじゃがいも＆コーン、そのうえカレー味に仕上げるので、これはもうこどもがよろこぶこと間違いなし！今夜のおかず