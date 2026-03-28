イエメンの親イラン武装組織フーシ派が、イスラエルに対しミサイル攻撃を行いました。アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を開始して1か月となる中、フーシ派の攻撃は初めてです。フーシ派は28日、声明で、「イスラエル軍の重要な軍事目標を標的に弾道ミサイルの一斉射撃を行った」と明らかにしました。先月28日にアメリカとイスラエルがイランへの攻撃を開始して以降、フーシ派の攻撃は初めてです。イスラエルメディアによりま