◆第１９回アル・クオーツ・スプリント・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝１２００メートル）またしても海外馬の壁にはね返されてしまった。日本から鮫島克駿騎手の手綱で挑んだルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は２着。これまで日本馬は８頭が挑戦。昨年のウインカーネリアンの２着が最高着順だったが、今年も涙をのむ結果となった。勝ったのは英国のネイティブアプローチで勝ち時計は１分１０秒０２