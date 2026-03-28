HANAのジス、コハル、モモカ、マヒナが、HANAの新曲「Bad Girl」に乗せて、ただ、わちゃわちゃと遊ぶだけのムービーが大評判となっている。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「なぜだ、この妙な親近感…。家族か親戚の動画観てるみたいな、不思議な気持ちになる」 “Girl friends >>> everything”のタイトルとともにスタートする本動画。 美しく整備された遊歩道に集合した4人が、仲良く自撮りを