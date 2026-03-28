プレミアリーグのマンチェスター・シティがMFの獲得を検討している。シティはキャプテンであるベルナルド・シウバとの契約最終年を迎えており、彼の後任を探す必要がある。スペイン代表のロドリもレアル・マドリードへの移籍に言及するなど、シティは来季中盤の顔ぶれが大きく変わる可能性がある。『Team Talk』によると、シティは来夏2人のMFの獲得を目指しており、ターゲットはどちらもプレミアリーグの選手。ニューカッスルのサ