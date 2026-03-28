乃木坂４６の賀喜遥香、井上和が２８日、東京・東京ガーデンシアターで、ＴＯＫＹＯＦＭのラジオ番組「ＳＣＨＯＯＬＯＦＬＯＣＫ！（ＳＯＬ！）」（月〜金曜・後１０時）の２０周年記念イベント「ＳＣＨＯＯＬＯＦＬＯＣＫ！２０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＭＹＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ２０２６」に出演した。２人は「乃木坂ＬＯＣＫＳ！」（木曜）に出演中。イベントを盛り上げるトップバッターとしてトーク