◆第２６回ＵＡＥダービー・Ｇ２（３月２８日、ドバイ・メイダン競馬場・ダート１９００メートル）パイロマンサー（牡３歳、栗東・吉村圭司厩舎、父パイロ）は直線伸びてきたが３着に終わった。勝ったのは同じ日本調教馬のワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）で、勝ちタイムは１分５９秒１９。パイロマンサーは２５年１０月に京都でデビュー勝ち。そのまま３連勝で年末の全日本２歳優駿・