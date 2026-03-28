現地時間3月28日、ドバイ・メイダン競馬場で行われたドバイワールドカップデー4R・UAEダービー（G2・ダ1900m・11頭立て・1着賞金58万ドル＝約9000万円）は、C.デムーロ騎乗のワンダーディーン（牡3・栗東・高柳大輔）が鮮やかな抜け出しで快勝。日本馬は同レース5連覇を達成した。【レース動画】ワンダーディーンが鮮やか抜け出し…UAEダービー絶好の手応えで直線へサウジダービー4着からの転戦となったワンダーディーンは、道