ドバイ国際競走が28日（日本時間同日深夜）、メイダン競馬場で行われ、ワンダーディーン（牡3＝高柳大、父ディーマジェスティ）が3歳G2「UAEダービー」（ダート1900メートル）を制した。鞍上はC・デムーロ騎手。サウジダービー4着からの臨戦で初タイトルをつかんだ。これで日本勢は当レース5連覇を達成。2016年ラニ、22年クラウンプライド、23年デルマソトガケ、24年フォーエバーヤング、25年アドマイヤデイトナに次ぐ6勝目と