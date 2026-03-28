お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏が５月２７日に初の著書「津田日記」（新潮社刊）を発売することが２８日、分かった。多忙を極めた２０２５年の１年間、一日も欠かさず続けた日記が本となった。タイパ重視の令和の時代に手書きにこだわり、下心、悪口、喜び、悲しみなど感情むき出しに書かれた一冊にに仕上がった。待望の一冊に、津田は「私、津田が書いた渾身（こんしん）の作品に仕上がっております。映画化待った無し