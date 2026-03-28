立ち技格闘技イベント「ＲＩＳＥＥＬＤＯＲＡＤＯ２０２６」（２８日、両国国技館）でＲＩＳＥバンタム級タイトルマッチが行われ、王者・志朗（３２）が大崎孔稀（２６）に５ラウンド（Ｒ）判定０―３の完敗を喫し、王座陥落となった。２０２２年１０月以来の対戦となった両者の一戦は壮絶な激戦に。２Ｒラリアート気味の右フックが入って志朗はダウン。これは取り消しとなったが、３Ｒには強烈な左フックでダウンを奪われ