◆第２６回ＵＡＥダービー・Ｇ２（３月２８日、ドバイ・メイダン競馬場・ダート１９００メートル）クリスチャン・デムーロ騎手が騎乗した日本のワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）が勝利。日本調教馬は１６年ラニ、２２年クラウンプライド、２３年デルマソトガケ、２４年フォーエバーヤング、２５年アドマイヤデイトナに続く５年連続６度目の制覇となった。高柳大調教師は海外レース初勝利。