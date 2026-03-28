２７日、ボアオ・アジアフォーラム年次総会で開かれた分科会「アジアのシルバー市場におけるポテンシャル発掘と価値の共創」。（ボアオ＝新華社記者／郭程）【新華社ボアオ3月28日】中国海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮で27日、ボアオ・アジアフォーラム年次総会の分科会「アジアのシルバー市場におけるポテンシャル発掘と価値の共創」が開かれた。アジアで人口構造が急速に変化し、高齢化が一段と進む中、シルバー経