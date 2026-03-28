ドラマ『梨泰院クラス』や『キム秘書はいったい、なぜ？』などで知られる韓国の俳優パク・ソジュンさん（37）が26日、ライフスタイルブランドのアンバサダー就任記者発表会に登場。「新しい刺激を受けている」という近況を明かしました。司会者から、キレイな肌を保つ秘けつについて質問されたパク・ソジュンさんは「欠かさずにケアを続けることが大切だと思っています」とし、特に気をつけていることは「何よりもクレンジングが大