俳優の山口馬木也が27日、28日の2日間、福井県内の戦国ゆかりの地を巡り、28日には「第41回ふくい桜まつり春めぐりフェスタ」のスペシャルトークライブに登壇した。【画像】記事内で紹介している山口が訪れた戦国ゆかりの福井の名所NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で柴田勝家を演じる山口にとって、福井訪問は初めて。越前を治めた勝家ゆかりの地を巡りながら、戦国の歴史への理解を深めた様子を見せた。■「来てみるものだ」一