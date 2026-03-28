元日本ハムエースの岩本勉氏（54）が、自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。開幕2戦目に先発して5失点KOとなった日本ハム・達孝太投手（22）がソフトバンク打線を止められなかった理由を解説した。達の投球について、岩本氏は「（立ち上がり）球強かった。3回までパーフェクト」といつもの姿だったと振り返った。ただ、5回、プロの厳しさに直面する。2死満塁から近藤健介に2ボール1ストライクからの外角直球で右中間