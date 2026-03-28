【ヤウンデ共同】日本や欧州連合（EU）加盟国など約70の有志国は28日、国境を越えた電子データの取引に対する関税禁止の恒久化を暫定的に実施すると発表した。世界貿易機関（WTO）の閣僚会議に合わせて公表した。