「シアー ＝ 若い子向け」だと思って、なんとなく避けてる大人女性も少なくないかも。でも実は、選び方と合わせ方次第で、40・50代のスタイルにもすっと馴染んでくれるんです。軽やかさと抜け感が加わって、いつもの着こなしをグッと今っぽくアップデートしてくれそう。今回編集部が注目したのは、【GU（ジーユー）】のシアーブルゾン。大人が取り入れやすい理由と、気負わず真似できそうなコӦ