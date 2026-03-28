ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）で主演を務めた郄石あかりが、撮影オフショットを公開した。２７日に最終回を迎えた「ばけばけ」。郄石は２８日にインスタグラムを更新し、「ばけばけのクランクアップの日。ふと気づくと、蚊に刺されていました。この季節に？と思いつつ、周りには、いつものキャストやスタッフさんたちがいて、きっと八雲さんが会いにきてくれたんだねと。カユイ、イイナガ