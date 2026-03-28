【ワシントン＝池田慶太】米国のルビオ国務長官は２７日、対イラン軍事作戦に関し、「米軍の地上部隊を投入せずに全ての軍事目的を達成できる」と述べ、「数か月ではなく数週間」で作戦が終了する見通しを示した。フランスで開催された先進７か国（Ｇ７）外相会合後、記者団に語った。米国防総省は海兵隊２部隊、陸軍空挺（くうてい）師団の部隊に加え、最大１万人の地上部隊の中東派遣を検討しているとされる。これに関し、ル