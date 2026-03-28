講談師・神田伯山（40）が28日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。上演中に携帯電話のアラーム・着信音などが鳴る問題について持論を展開した。鑑賞マナーの啓発を続けてきた伯山だったが「あれだけ注意しても鳴らすのは故意と捉えられても仕方がないと思う。どうしても携帯のオフの仕方分からなければ、持ってこなければ良い」とポスト。一部で「芸人なら笑いに変えろよ」といった声も上がっているが、伯山は「笑いに