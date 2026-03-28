JR東日本は3月28日、高輪ゲートウェイ駅直結の複合施設「TAKANAWA GATEWAY CITY（高輪ゲートウェイシティ）」をグランドオープンした。高輪ゲートウェイシティは、品川駅北側にあった車両基地（田町車両センター）を縮小・改組して生まれた約13ヘクタールの敷地を活用した再開発事業。商業施設やオフィスが入居する大規模複合ビルなど4棟で構成する。延床面積は約84万5,000平米に及び、都心の再開発プロジェクトとしては最大級とい