公立小中学校では保護者会とか懇談会とか呼ばれる、教師と保護者の会が催されていることが多い。多くは授業参観のあとに行われるが、参加者が激減しているのが現状だという。実際、「授業参観は行くけど、保護者会には行かずに子どもと一緒に帰ることがほとんど」とある40代女性は言った。参加する意味が感じられない「ふだんは仕事をしていますが、授業参観だけはなるべく行くようにしています。そうするとどうしても子どもが一緒