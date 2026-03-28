いろんな場面で使う言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、頭を柔らかくするパズルを楽しんでみませんか？今回は、スタイルを良く見せるための表現から、その人にぴったりの役割まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□せ□□すめ□□くて□□くヒント：本質的