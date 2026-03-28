俳優の陣内孝則（67）が、28日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演し、トレンディードラマ全盛期の珍エピソードを語った。福岡でロックバンド「ザ・ロッカーズ」を結成。上京してデビューしたが、バンドは間もなく解散したため、俳優業へ転向した。当時は、おしゃれな世界観を映像化したトレンディードラマが大ブーム。陣内も88年「君の瞳をタイホする！」、89年「愛しあってるかい！」などに出演し、人