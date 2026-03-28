エボリューション２８日の新宿大会で、諏訪魔（４９）が社長退任を発表。団体はオンリーアドバンス社に事業譲渡され、諏訪魔は専務に就任することになった。２０２３年３月の旗揚げから３年がたったエボリューションに激震だ。この日、旗揚げメンバーであるＺＯＮＥＳとＣｈｉ Ｃｈｉが相次いで退団を発表した。さらにその大会後、諏訪魔は「株式会社Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」の松木圭市取締役会長とともにコメントスペースに登場