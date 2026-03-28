俳優の和田雅成が、MBSドラマ特区『あの夜、社長の子供を授かりました』(4月16日スタート 毎週木曜24:59〜)に出演することが決定。3年付き合った彼女を裏切り、その後も精神的に追い詰めてくるヒールな役柄を演じる。MBSドラマ特区『あの夜、社長の子供を授かりました』同作は、「めちゃコミック」で急上昇ランキング1位を獲得した人気コミックの実写化作。誰より献身的だが、自己評価が低いヒロインと、⼀途な愛を注ぐ溺愛