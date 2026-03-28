【パリ＝上地洋実】パリ近郊セルネラビルで開かれていた先進７か国（Ｇ７）の外相会合は２７日、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡の「航行の自由」を恒久的に回復させる必要性を確認する共同声明を発出し、閉幕した。Ｇ７各国がホルムズ海峡の安全確保に向けた関与を継続していくことで合意した。声明では、「武力紛争において意図的に民間人を標的にすることは正当化されない」として、民間人や民間施設に対する攻撃の