女優の小芝風花（28）が28日、自身のインスタグラムを更新し、編み物シリーズの最新作を披露した。これまで帽子や財布、バッグなどの編み物作品を投稿してきたが、この日は「［編み物日記No.12］」としてピンク色の帽子「羽ピクミン」をかぶったショットを公開。「水色メガネの丸い顔した、桃色のピクミン。背中に1対の羽があり空中を自在に飛び回ることができるが、その引き換えに体格は小柄で軽く攻撃力は弱い。〜特徴〜