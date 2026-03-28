旦那さんとの関係が悪くなると、離婚を考えることもあるでしょう。ただし実際に離婚しても、その後の生活が幸せかどうかはわかりません。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『何かある度に「離婚」を考える人がいますが、それは離婚すれば今より楽になるから、今より幸せになるからですよね？それは周りで離婚した人がそうだからですか？私も一時期はそう思っていましたが、老後が見えてきた今、周