3月28日（土）に放送した「出没！アド街ック天国 【赤羽】北区で“激安”競争が過熱!?せんべろ＆大衆酒場の聖地」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】＜赤羽＞北区で“激安”競争が過熱！？せんべろ＆大衆酒場の聖地▼お通し！？巨大からあげ＆おでん食べ放題♪▼1ドリンク注文ごとに0円！？驚愕ホルモン▼貼り紙だらけ…ナゾな異空間“スナック”▼ゆっくり落ち着いた雰囲気☆裏赤羽の酒場▼朝7時開店