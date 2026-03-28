日本ハム、阪神で活躍した片岡篤史さんが２８日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。選手時代に抱いた都会生活への憧れを明かした。この日のテーマは「プロ野球お金の話」で年俸１億円を超えた経験のある元プロ野球選手と、届かなかった選手が登場。片岡さんは１９９７年、プロ６年目に年俸１億円を突破したという。「僕ら関西（同志社大卒）から出てきまして、どうしても（フジテレビで放送