◆卓球▽ノジマＴリーグ女子プレーオフ決勝（２８日、東京・国立代々木第二体育館）女子のプレーオフ（ＰＯ）決勝が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位の日本生命レッドエルフ（日本生命）は、昨季ＰＯ女王で今季ＲＳ２位の神奈川に２―３で敗れ、２季ぶり６度目の頂点に届かなかった。今季主将に就任した早田ひなは「今まで団体戦のファイナルのような大きな舞台で２点を落とすことはなかったと思う。悔しい気持ちが大