いよいよ日本時間2026年4月2日朝の打ち上げ予定が迫る、NASA（アメリカ航空宇宙局）の「Artemis II（アルテミスII）」ミッション。4人の宇宙飛行士を乗せた有人宇宙船「Orion（オリオン、オライオン）」が、およそ半世紀ぶりに地球の周回軌道を離れ、10日間にわたる深宇宙への旅に挑みます。NASAがアルテミスIIミッションのSLSロケットを再び射点へ4月の打ち上げに向けて準備進む（2026年3月23日）この歴史的なミッションにおい