告白したのに気づかない鈍男！【漫画】本編を読むギャグ漫画家の伊東(@ito_44_3)さんが描く『敏感系主人公』が、Xで2.4万以上の「いいね」を集め大きな話題となった。勇気を出して告白した女子と、好意には疎いのに悪意にだけは過敏に反応する男子のやり取りを描いた本作について、伊東さんに制作の裏側を聞いた。■好意は聞こえず悪意だけ聞き取る絶望的な耳『敏感系主人公』01『敏感系主人公』02『敏感系主人公』03「アンタのこ