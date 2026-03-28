中国メディアの環球時報によると、シンガポールメディアのザ・ストレーツ・タイムズはこのほど、「武侠ゲームから人工知能（AI）を活用したマイクロドラマまで、中国はソフトパワー戦略を磨き上げる」とする記事を掲載した。記事はまず、2025年11月にリリースされた中国発の武侠ゲーム「風燕伝：Where Winds Meet」を取り上げ、「プレーヤーは決められた台本通りの会話に縛られることなく、AIを活用したノンプレーヤーキャラクター