◇MLB ドジャース 5-4 ダイヤモンドバックス(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのエドウィン・ディアス投手が1点差の9回に移籍後初登板。無失点に抑え、新天地での初セーブをマークしました。マウンドへ向かう際、スタジアムを熱狂させたのはトランペット演奏を添えたお馴染みのパフォーマンスでした。昨季までメッツの守護神として活躍し、62試合の登板で28セーブ、防御率1.63という圧倒的な数字をマークしたディア