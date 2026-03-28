タレントの横山愛子（34）が16年間所属した事務所「ホリプロ」を今月31日をもって退所することを28日、自身のSNSで発表した。今後については「ゆっくりと考えていきたい」とし、アシスタントとして出演しているTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）の29日放送の最終回で「テレビに出演するのは、これが最後になると思います」と伝えた。横山は「この度、横山愛子は2026年3月31日をもちまして、株式会社ホリプロを退所