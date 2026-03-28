3月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が放送された。専業主婦を夢見るインフルエンサー彼女と、外資系企業に勤める超・効率主義の彼氏による論争が勃発し、視聴者の注目を集めた。【映像】モラハラすぎる食事中の事件本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリアへの7日間の旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリティ番組。現在、同棲中