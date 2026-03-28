町田啓太さん（35）が主演する日本テレビ系4月期新土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（4月11日よる9時スタート）の主題歌を、福山雅治さん（57）が務めることが決定しました。小中学生の不登校が35万人を超え、12年連続で増加している今、学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール『ユカナイ』を舞台にした本作。子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していくヒューマン