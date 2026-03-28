立ち技格闘技イベント「ＲＩＳＥＥＬＤＯＲＡＤＯ２０２６」（２８日、両国国技館）でＲＩＳＥスーパーフライ級王座決定戦が行われ、同級１位の那須川龍心（１９）が長谷川海翔（２０）を大逆転のＫＯ勝利で破り、第４代王者に輝いた。龍心は昨年、ＲＩＳＥフライ級王座を返上しスーパーフライ級に転向。階級を上げてから２戦目となった今回は、長谷川と空位となっている王座を争った。１ラウンド（Ｒ）から左ストレート