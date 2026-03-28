俳優でミュージシャンの陣内孝則が２８日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」に出演。映画撮影の現場に?その筋?の人がいた当時の思い出を語った。ＭＣのメッセンジャー・黒田有から芸歴を聞かれた陣内は「４６年。心はいつも新人のつもり」とニヤリ。黒田が「でも言うたら、今とだいぶテレビ業界も業界自体も変わってきましたよね」と尋ねると、陣内は「ほんと怖かったよね。パワハラどころじゃないです。僕らより先輩って、不